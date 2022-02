Harald Glööckler dementiert alle Trennungsgerüchte

Nur wenige Tage nach seiner Rückkehr aus dem südafrikanischen Dschungel stand vor dem gemeinsamen Haus von Harald Glööckler und seinem Ehemann Dieter Schroth in Kirchheim an der Weinstraße der Umzugswagen – als Ehekrise möchte der 56-jährige Designer das aber nicht verstanden wissen.

Glööckler: „Es hat keine Trennung stattgefunden“

„Nein, es hat keine Trennung stattgefunden“, macht Glööckler gegenüber RTL klar: „Ich habe eine Zweitwohnung in Berlin und gehe meinem Business nach. Der Hauptwohnsitz ist in Kirchheim.“ Die Aufregung deswegen kann er nicht verstehen. „Man wird ja eine Zweitwohnung nehmen und Möbel mitnehmen dürfen, wenn man viele hat“, so der Designer.

Wegen einer „zeitweiligen räumlichen Trennung“ sei man nicht gleich von seinem Partner getrennt, stellt der 56-Jährige klar. Er sei mit seinem Mann „nicht immer einer Meinung seit 35 Jahren“ – aber es habe keinen Grund gegeben, sich auszusprechen.

Bittere Beschwerden am Dschungel-Lagerfeuer

Im RTL-Dschungelcamp hörte sich das noch etwas anders an: „Mein Mann gehört zu den Männern, die über 70 sind und gegoogelt haben, dass Männer mit 76 sterben. Seitdem ist er krank, immer krank. Er hat Diabetes, isst trotzdem viel Süßes, bewegt sich nicht und wird immer dicker“, erzählte er Schauspielerin Tina Ruland am Lagerfeuer.

„Das Schlimme ist, es zieht einen auch selbst runter, wenn jemand nur noch negativ ist. Und er ist nur noch negativ“, so Glööckler im Dschungel weiter. Darauf angesprochen meinte der 73-jährige Schroth diplomatisch: „Ich war überrascht, was Harald mich betreffend sagte. Ich werde alles zuerst mit ihm besprechen, wenn er wieder zu Hause ist.“

Harald Glööckler bekommt seine eigene RTL-Show

Mittlerweile arbeitet Harald Glööckler intensiv an seiner Fernsehkarriere. Am Sonntag spricht der Vierte des Dschungelcamps in „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachspiel“ mit seinen Camper-Kolleg:innen über das Leben nach der Show – und deren jetzige Beziehung zueinander.

Ab 6. März bekommt der Designer bei RTL seine eigene Show. In „Unser neues tierisches Zuhause“ soll er Ideen entwickeln, wie Quartiere für Haustiere aussehen könnten. Diese Ideen müssen sie Kandidat:innen dann mit Unterstützung durch eine:n Handwerker:in umsetzen. Wer Harald Glööckler am meisten beeindruckt, bekommt 1.000 Euro Preisgeld. Nach der Ausstrahlung ist die Show auch im Streaming-Portal RTL+ zu sehen.

