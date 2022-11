Tritt gegen den Kopf: 19-Jähriger attackiert schwules Paar

Wieder kam es in Bremen zu einer Attacke gegen Angehörige sexueller Minderheiten: Ein 19-Jähriger soll am Sonntagnachmittag vor einem Lokal am Bahnhofsvorplatz ein schwules Paar angegriffen und einem der beiden Männer gegen den Kopf getreten haben. Der Tatverdächtige konnte in einem Linienbus gefasst werden.

Der Polizei zufolge wurden die 40 und 44 Jahre alten Männer zunächst von einem anderen Gast des Lokals schwulenfeindlich beleidigt. Daraufhin kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf der 19-Jährige das Paar mit Fäusten und Tritten attackiert haben soll. Zeug:innen zufolge soll er den 40-Jährigen auch gegen den Kopf getreten haben.

Der Angreifer konnte in einem Linienbus gestellt werden

Der Angreifer soll zunächst geflüchtet sein, konnte aber von alarmierten Einsatzkräften in einem Linienbus gestellt werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Der 40-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden, sein Lebensgefährte wurde vorsorglich ebenfalls untersucht.

Wie bei Fällen mutmaßlicher Hasskriminalität üblich, hat der Staatsschutz der Bremer Polizei die Ermittlungen übernommen. Weitere Zeug:innen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer +49/(0)421/362-3888 zu melden.

Schon die dritte queerfeindliche Attacke innerhalb weniger Monate

Bei der Attacke handelt es sich bereits um den dritten Angriff auf queere Menschen in Bremen innerhalb weniger Wochen. Anfang September wurde eine 57-jährige trans Frau in einer Straßenbahn von einer Jugendgang angegriffen und brutal verprügelt – der mutmaßliche Haupttäter ist allerdings erst 13 Jahre alt und damit strafunmündig.

Ende Juli war eine 40 Jahre alte trans Frau im Bremer Stadtteil Walle von drei Unbekannten bespuckt, geschlagen und an die Brust gefasst. Zum Schluss besprühte einer der Männer die Frau noch mit Reizgas, bevor das Trio unerkannt flüchten konnte.