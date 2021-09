Erster Covid-Fall nach Folsom Europe: Berliner Straßenfest im Schatten von Corona

Letztes Jahr musste das beliebte Folsom-Europe-Straßenfest in Berlin aufgrund der Coronakrise entfallen. Letztes Wochenende fand die beliebte Veranstaltung für die Leder- und Fetischcommunity wieder statt – und einige Besucher, die aus ganz Europa gekommen waren, dürften mit einer unwillkommenen Überraschung von dem Straßenfest in ihre Heimatländer zurückkehren.

So hat Evert Leerson, Mister Leather Europe 2019, über Instagram seine Follower gewarnt: “Obwohl ich vollständig geimpft bin, habe ich mich an diesem Wochenende in Berlin während Folsom Europe mit Covid angesteckt”, so Leerson. Im Gegensatz zu einem weit verbreiteten Irrtum schützt die Impfung vor allem vor schweren Verläufen der Krankheit, nicht vor einer Infektion mit dem Virus.

„Vorsicht, wenn du auch dort warst“: Leerson empfiehlt einen Test

“Vorsicht, wenn du auch dort warst”, wart Leerson vorbildlich andere Teilnehmer, um die richtigen Vorkehrungen zu treffen: “Vielleicht willst du auch einen Test machen, da es Tage dauern kann, bevor du Symptome hast, du kannst auch asymtomatisch bleiben.” Er selbst fühle sich ziemlich krank, fügte der Niederländer hinzu. Ob und wie viele weitere Besucher von Folsom Europe sich mit Covid-19 infiziert haben, ist noch unklar.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Coromavirus eine europäische Fetisch-Veranstaltung im Griff hat: Letztes Jahr haben sich etliche Mitglieder der Fetisch-Community beim Darklands-Festival angesteckt. Dieses fand von 4. bis 9. März im belgischen Antwerpen statt. Unter ihnen war auch Daniel Dumont, langjähriger Sekretär der European Confederation of Motorcycle Clubs (ECMC), der an der Infektion mit dem Coronavirus Ende März auch verstarb.