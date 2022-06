Affenpocken: Erste Fälle in Oberösterreich und Vorarlberg

In zwei weiteren Bundesländern wurden in den letzten Tagen Fälle von Affenpocken gemeldet: Sowohl in Oberösterreich als auch in Vorarlberg ist es der erste Fall der Infektionskrankheit.

Linz: Affenpocken bei 34-Jährigem nachgewiesen

So hat die Stadt Linz heute, Donnerstag, den ersten laborbestätigten Fall von Affenpocken gemeldet. Bei der infizierten Person handelt es sich um einen 34-jährigen Mann. Wie er sich mit der Infektionskrankheit angesteckt hat, gab die Stadt Linz nicht bekannt.

Die Gesundheitsbehörde des Magistrats betont aber, dass sofort nach Eingang der Verdachtsmeldung ein Test und eine behördliche Absonderung des Betroffenen veranlasst wurde. Kontaktpersonen seien ebenfalls erhoben und kontaktiert worden.

Vorarlberg ist auf den ersten Affenpocken-Fall vorbereitet

Auch in Vorarlberg gibt es den ersten bestätigten Affenpockenfall. Dieser habe sich Dienstagabend bestätigt, so die Vorarlberger Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher von der ÖVP. Man habe damit gerechnet, dass auch in Vorarlberg Fälle auftreten würden und sich darauf vorbereitet.

Bei dem Fall in Vorarlberg handelt es sich um eine 45-jährige Person, die aus einem Risikogebiet eingereist sei und etwa eine Woche nach der Rückkehr erste Symptome gezeigt habe. Sie habe einen leichten Krankheitsverlauf. Nähere Informationen gibt es nicht.

Bis jetzt elf nachgewiesene Fälle in Österreich

Seit dem Auftreten der Affenpocken-Welle außerhalb des ursprünglichen Verbreitungsgebiets hat es in Österreich bis jetzt elf Fälle gegeben. Zuletzt wurde die Infektion bei einem Niederösterreicher und einem Wiener festgestellt. Seit einigen Wochen ist die Krankheit in Österreich meldepflichtig.

Die aktuelle Welle hat im Mai begonnen. Bis jetzt wurden in 29 Ländern, in denen Affenpocken normalerweise nicht auftreten, Fälle gemeldet. Besonders betroffen sind dabei Großbritannien und Spanien. Etliche Fälle konnten bis zur Maspalomas Pride in Gran Canaria oder dem Darklands-Fetischfestival in Antwerpen zurückverfolgt werden.

Ansteckung mit Affenpocken durch Tröpfchen oder engen Körperkontakt

Normalerweise treten Affenpocken hauptsächlich in West- und Zentralafrika auf. In anderen Ländern sind Ausbrüche normalerweise außerordentlich selten. Zu den Symptomen zählen plötzlich einsetzendes Fieber, starke Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Halsschmerzen, Husten und häufig auch Lymphknotenschwellungen. Typisch ist zudem ein vom Gesicht auf den Körper übergreifender, pockentypischer Ausschlag.

In der derzeit verbreiteten westafrikanischen Variante verlaufen die Affenpocken meistens mild. Die Ansteckung erfolgt über engen Körperkontakt, etwa auch durch Sex, oder Kontakt mit den Hautkrusten. Auch Tröpfcheninfektion ist möglich. Wer sich mit Affenpocken infiziert hat, kann so lange andere Menschen anstecken, bis der Schorf der eingetrockneten Bläschen abfällt.