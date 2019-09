[Update] Robert Mugabe ist tot

Robert Mugabe, der ehemalige Präsident von Zimbabwe, ist tot. Er ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Entsprechende Meldungen hat Staatschef Emmerson Mnangagwa mittlerweile bestätigt.

Der Gesundheitszustand des 95-Jährigen hatte sich in den letzten Monaten immer wieder verschlechtert

Mugabe starb in Singapur, wo er in den vergangenen Jahren immer wieder medizinisch behandelt wurde. Sein Gesundheitszustand hatte sich in den vergangenen Monaten zunehmend verschlechtert. Er litt an einer Augenerkrankung, auch über Prostatakrebs wurde spekuliert.

Als Premierminister hat er nach der Unabhängigkeit 1980 dem Land zum Aufschwung verholfen, als Präsident herrschte er dann mit harter Hand und führte das Land wieder in den Niedergang. Im Jahr 2017 wurde er vom Militär abgesetzt – da war der der am längsten amtierende Regierungschef der Welt, unwillig zur Veränderung.

Als Präsident hetzte er immer wieder gegen Lesben und Schwule

Er ist unter anderem auch wegen seiner Hassbotschaften gegenüber sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten international immer wieder negativ aufgefallen. So hatte er unter anderem Lesben und Schwule mit „Hunden und Schweinen“ gleichgesetzt und drohte ihnen mit Enthauptung. Homosexualität sei für ihn eine „schmutzige Krankheit“, so Mugabe.

Im Jahr 2006 hatte er jenes Gesetz aus der Kolonialzeit verschärft, das homosexuelle Handlungen unter Männern verbietet: Seitdem war sogar Händchen halten in der Öffentlichkeit verboten. Homosexualität war für Mugabe „unafrikanisch“ und ein aus dem Westen importiertes Übel, das für die schnelle Ausbreitung von Aids in Afrika verantwortlich sei.

Über Grundrechte für sexuelle und geschlechtliche Minderheiten sagte Mugabe im Jahr 2015 vor der UNO: „Wir lehnen auch Versuche ab, uns ’neue Rechte‘ zu verschreiben, die unseren Werten, Normen, Traditionen und unserem Glauben widersprechen. Wir sind keine Schwulen! Kooperation und Respekt füreinander wird die Menschenrechte weltweit fördern, nicht Konfrontation, Verunglimpfung und Doppelmoral.“